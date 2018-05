Publicité : Cisco lâche Youtube…sans le citer

Cisco va cesser de diffuser ses publicités sur Youtube a t-il indiqué dans un billet de blog publié sur le site de l’équipementier par sa directrice du marketing. Selon Reuters, un premier billet de Karen Walker citant nommément la plateforme vidéos de Google a été supprimé.

Un autre billet évoque la défense de la marque et de son écosystème pour justifier l’adoption de mesures plus rigoureuse pour ” garantir que notre publicité en ligne ne tombe pas accidentellement au mauvais endroit, par exemple sur une vidéo en streaming avec un contenu sensible ou un site qui ne correspond pas aux valeurs de notre marque.”

Au passage, elle rappelle que Cisco figure au 16ème rang mondial des marques du classement Interbrand avec une valorisation estimée de 32 milliards $.

Machine Learning vs Contenus litigieux

Du côté de Google, on allume le contre-feu en précisant ” apporter des changements significatifs à la façon dont nous abordons la monétisation sur YouTube avec des politiques plus strictes, de meilleurs contrôles et une plus grande transparence. Nous sommes déterminés à poursuivre ce dialogue et à bien faire les choses », a déclaré un porte-parole à Reuters.

En filigrane, son action rendue publique en avril dernier sur la suppression de 828 millions de vidéos litigieuses via un algorithme de machine learning .

“Chez Cisco, nous préférons ne pas attendre que quelque chose de mal se produise. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos partenaires médias pour garantir que la publicité en ligne de Cisco respecte nos normes strictes. Nous ne faisons qu’annoncer où ces normes sont respectées et où nous pouvons nous assurer que le contenu inapproprié n’est pas partagé.” précise Karen Walker.

L’équipementier n’a pas remis en cause sa présence sur Youtube pour publier ses contenus vidéos à travers plusieurs chaines thématiques.