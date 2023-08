Python dans Excel : comment se présente l’intégration

Serait-il possible d’exécuter le back-end sur nos propres conteneurs, comme on peut le faire, par exemple, avec VS Code ? C’est l’objet d’un des tout premiers tickets ouverts sur le GitHub de Python dans Excel.

Microsoft propose depuis peu d’expérimenter cette intégration, sur le canal bêta d’Excel pour Windows. Pour la mettre en œuvre, deux possibilités : sélectionner « Insérer Python » dans le menu Formules ou utiliser la fonction =PY dans une cellule.

Python dans Excel : un modèle de sécurité contraignant

Le code s’exécute exclusivement côté serveur, sur des conteneurs Azure isolés qui n’ont accès ni au réseau, ni à un jeton d’utilisateur.

Par défaut, le conteneur embarque cinq bibliothèques (matplotlib, Numpy, Pandas, Seaborn, statsmodels), toutes sourcées depuis Anaconda. On peut en importer manuellement, uniquement depuis cette même source.

Les données des classeurs Excel ne peuvent être envoyées que via la fonction Python xl(). L’output ne peut quant à lui être retourné que comme résultat de la fonction =PY(), sous forme d’objet Python ou converti en valeur Excel.

L’importation de données externes se fait nécessairement par l’intermédiaire de l’outil Power Query.

Python dans Excel suit les mêmes stratégies de sécurité pour les classeurs provenant d’Internet ou de sources non approuvées.

Microsoft signale, sans entrer dans les détails, que sur la version commerciale, certaines fonctionnalités nécessiteront une licence payante…

