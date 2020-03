Ransomware : Mespinoza frappe les collectivités locales françaises

Le Grand Est et la Région Sud, victimes de Mespinoza ?

Le CERT-FR ne l’affirme pas, mais lance une alerte à propos de ce ransomware, impliqué dans des attaques « visant notamment des collectivités territoriales françaises »*.

Utilisé depuis au moins octobre 2018, Mespinoza produisait, à l’origine, des fichiers portant l’extension .locked.

Depuis décembre 2019, une nouvelle version est documentée en source ouverte. Produisant des fichiers en .pysa, elle semble être à la base des attaques en question.

Le malware se présente sous deux formes :

On ne connaît pas, à ce jour, le vecteur d’infection. Mais plusieurs événements pourraient avoir permis, d’après le CERT-FR, l’accès initial ou la latéralisation :

L’un des scripts .bat exécute, sur des machines du réseau, un script PowerShell. Parmi ses fonctions :

Le chiffrement repose sur les bibliothèques pyaes et rsa. Aucune faille n’y a été découverte pour le moment, affirme le CERT-FR. Et les algorithmes utilisés « sont à l’état de l’art ». Autrement dit, il reste difficile de récupérer des données à l’heure actuelle.

* Des attaques par ransomware ont eu lieu ces dernières semaines dans le Grand Est (particulièrement à Charleville-Mézières) puis dans la Région Sud (Aix-Marseille).

