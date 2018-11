RH : IBM dope la gestion de talents à l’IA Watson

IBM veut fournir aux entreprises une intelligence artificielle qui les aide à recruter et mobiliser « une main-d’œuvre diverse et hautement qualifiée ».

IBM annonce avoir inauguré un département dédié à la transformation de la fonction Ressources humaines (RH). Nommée IBM Talent & Transformation, l’entité va proposer une sélection de services et d’outils utilisant l’intelligence artificielle (IA) Watson.

La gamme d’outils IBM Watson Talent inclut :

– Watson Recruitment (une IA pour sélectionner les candidats qualifiés);

– Candidate Assistant (un outil de recommandation et de suivi des parcours);

– Career Coach (conseiller virtuel en gestion de carrière);

– Talent Frameworks (pour une gestion prévisionnelle des talents)

– Adverse Impact Analysis (un outil d’analyse prédictive pour éliminer les biais).

Ces solutions sont complétées d’autres services, dont IBM AI Skills Academy, qui forme des professionnels, et IBM Garage, un espace de cocréation entre experts du groupe et clients.

Cet ensemble est basé sur des méthodes et des technologies que le groupe IT américain dit appliquer à sa propre fonction RH pour mener la « transformation » de ses effectifs.

Une initiative qui « a bénéficié au groupe à hauteur de 107 millions dollars pour la seule année 2017 », a déclaré IBM par voie de communiqué.

Guerre des talents

La multinationale veut donc fournir aux organisations RH des solutions leur permettant « d’attirer et retenir une main-d’œuvre diverse et hautement qualifiée ».

Bref, de se distinguer dans la guerre des talents. Un défi de taille.

Dans les trois ans, 120 millions de travailleurs dans les 10 économies les plus avancées pourraient se trouver dans l’obligation de se former ou de se reconvertir. Et ce sous l’effet combiné de l’automatisation et de la numérisation, selon les prévisions d’IBM.

Or, seuls 11% des DRH interrogés pour Big Blue disposeraient des compétences nécessaires en intelligence artificielle, apprentissage automatique (machine learning) et data science. Et ce pour bénéficier pleinement du potentiel de ces technologies.

C’est dans ce contexte qu’IBM Talent & Transformation intervient. Le groupe peut compter sur le soutien de partenaires tels que Workday et EY.

(crédit photo © IBM)