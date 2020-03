RPA : Microsoft lancera l’offensive en avril avec UI flows

Microsoft vient de fixer l’échéance : rendez-vous le 2 avril 2020 pour la disponibilité générale de UI flows.

Le service est accessible en bêta publique depuis novembre dernier.

Il apporte à la plate-forme Power Automate une composante RPA, destinée essentiellement à automatiser les applications qui ne peuvent l’être via des API. Il s’appuie pour cela sur l’enregistrement d’actions au niveau de l’interface utilisateur.

L’offre de base pour Power Automate est à 13 € HT par mois pour chaque utilisateur. Elle permet de créer et d’exploiter un nombre illimité de flux.

Pour y associer de la RPA assistée (robot non autonome), il faudra compter 33,70 € par mois et par utilisateur.

La RPA non assistée – 126,50 €/bot/mois – sera fournie en tant que module complémentaire. Elle pourra se greffer à la licence RPA assistée ou à l’actuelle licence « par flux » (421 €/mois pour 5 flux ; 85 €/mois pour chaque flux supplémentaire).

Toutes ces offres incluent 50 Mo de capacité de base de données et 200 Mo de capacité de fichier sur le Common Data Service.

On pourra en tirer parti notamment pour entraîner des algorithmes AI Builder. Cette composante de Power Automate gère l’extraction de données, la détection d’objets ou encore la classification de texte. Elle est vendue 421 €/unité/mois (une unité étant un pack d’un million de crédits de service).

UI flows requiert Windows 10, Windows Server 2016 ou Windows Server 2019.

On consultera la documentation, entre autres pour découvrir les éléments non encore pris en charge. C’est le cas du clic droit sur les applications web. Et sur les applications de bureau, les VM, les moniteurs multiples, le double clic ou encore l’entrée tactile.

