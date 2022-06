Rubrik engage Chris Krebs, ex-patron de l’ANSSI américaine

Rubrik, fournisseur de solutions de gestion et protection de données en mode cloud, a nommé Christopher (Chris) Krebs président de son nouveau comité consultatif des RSSI.

« Chris a l’expérience de la détection et de la résolution de certaines des cyberattaques les plus importantes de la décennie », a déclaré Bipul Sinha, co-fondateur et CEO de Rubrik. « Il dispose d’une position unique pour présider ce nouveau CISO Advisory Board. »

Associé fondateur de la société de conseil en cybersécurité Krebs Stamos Group, Chris Krebs est également associé non résident du Belfer Center (Harvard) et co-président de la commission sur le « désordre de l’information » de l’Aspen Institute.

Il est l’une des figures du renseignement américain. En effet, Chris Krebs a été, de juin 2018 à novembre 2020, le premier directeur de l’équivalent américain de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), à savoir la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) rattachée au Département de la sécurité intérieure (DHS) des Etats-Unis.

Il avait rejoint le DHS en mars 2017, après avoir exercé la fonction de directeur de la politique de cybersécurité au sein de l’équipe « Government Affairs » de Microsoft aux Etats-Unis.

Protection de données « zero trust »

Quelle est la mission de Chris Krebs à la tête du « CISO Advisory Board » de Rubrik ?

Il revient à l’expert de développer l’entité. Celle-ci va réunir des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) dans différents secteurs. La sélection se fera en fonction des responsabilités actuelles, des expertises et des contributions à l’écosystème.

Le comité consultatif, au-delà du partage d’informations en matière de sécurité « zero trust » des données, formulera des recommandations à l’attention d’organisations publiques et privées confrontées à la multiplication des cyberattaques, en particulier les attaques de ransomware. Il s’interessera aux perspectives d’avenir dans le domaine cyber.

Aussi, le fruit des réflexions de l’entite pourra guider l’innovation produit de Rubrik.

La nomination de Chris Krebs intervient peu après le recrutement du nouveau RSSI de la firme américaine : Michael Mestrovich, ancien « chief information security officer » (CISO) de la CIA.