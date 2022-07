Salaires des développeurs : les 20 pays européens qui paient le plus

La Suisse propose aux développeurs logiciels le salaire annuel moyen le plus élevé, devant le Danemark et la Norvège. Où se positionne la France ?

CodeSubmit, plateforme d’evaluation technique basée à Munich (Allemagne), a livré sa propre analyse des rémunérations d’ingénieurs et développeurs logiciels.

Les Etats-Unis restent, et de loin, le pays qui rémunère le plus les programmeurs, avec une rémunération annuelle moyenne de 110 140 $.

En Europe, la Suisse propose aux développeurs et profils techniques associés le salaire annuel moyen le plus élevé, devant le Danemark et la Norvège.

La France 12e au classement

Les pays européens qui paient le plus sont :

1. Suisse (97 518 $ de salaire annuel moyen, soit 95 510 € ou 94 147 CHF)

2. Danemark (63 680 $)

3. Norvège (57 013 $)

4. Royaume-Uni (55 275 $)

5. Allemagne (52 275 $)

6. Estonie (52 816 $)

7. Autriche (51 536 $)

8. Suède (50 437 $)

9. Irlande (48 427 $)

10. Finlande (47 850 $)

11. Pays-Bas (45 180 $)

12. France (43 849 $, soit 43 000 € environ, selon le cours du 25 juillet 2022)

13. Belgique (39 687 $)

14. Espagne (36 323 $)

15. Italie (32 579 $)

16. République Tchèque (29 721 $)

17. Portugal (25 331 $)

18. Pologne (22 740 $)

19. Hongrie (22 353 $)

20. Ukraine (22 348 $)

Les rémunérations moyennes listées par CodeSubmit sont corrélées au coût de la vie des pays concernés. De surcroît, elles peuvent varier en fonction de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées. Elles évoluent également en fonction des technologies et langages de programmation maîtrisés (Golang, Rust, Python…).

En France, selon une autre enquête (CodinGame et CoderPad), 53% des recruteurs interrogés en 2021 ont déclaré disposer d’un budget 2022 plus élévé pour recruter des développeurs. Aussi, 40% des organisations étendent à l’international leur recherche de profils qualifiés.

Malgré tout, un employeur sur deux peine à recruter et retenir des candidats qualifiés qui répondent à leurs exigences, développeurs full-stack et back-end en tête.

(crédit photo via Pexels)