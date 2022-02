Salesforce et les NFT : quels moyens pour quelles ambitions ?

Salesforce manque-t-il encore de matière pour se lancer « publiquement » dans les NFT ? Le groupe américain a bien officialisé ses ambitions la semaine dernière, mais en interne.

Par quoi se traduiront ces ambitions ? De ce qui a filtré, il ressort un service cloud pour la création et la vente de NFT. En d’autres termes, un concurrent de plates-formes telles qu’OpenSea, associant concepteur et marketplace.

L’initiative aurait donné lieu à une lettre aux codirigeants de Salesforce. Quelque 400 employés l’auraient signée. Leurs préoccupations sont essentiellement d’ordre économique et environnemental. Ils craignent, plus globalement, un « ébranlement des valeurs fondamentales » de l’entreprise. Parmi elles, le développement durable… qui a rejoint ce socle le jour même où l’initiative NFT était annoncée en interne.

D’autres, au contraire, approuvent la démarche, percevant la capacité d’« accompagnement responsable » de Salesforce.

L’éditeur ne part effectivement pas de zéro. À l’automne 2021, il a mis sur pied un « studio web3 ». Avec, dans l’état-major, son directeur de la stratégie Mathew Sweezey – par ailleurs associé à une autre initiative interne : le Futures LAB.

Ce studio fait autant figure de groupe de réflexion que d’incubateur. Dans son viseur, les projets de recherche destinés à soutenir « la prochaine génération de marques ».

Mathew Sweezey faisait partie des 12 hauts responsables auxquels Salesforce avait donné la parole dans le cadre de ses prédictions 2022. L’intéressé avait insisté sur la nécessité de donner aux NFT une utilité au-delà de la pure valeur de collection. Il avait mentionné, pour exemple, le projet TIMEPieces. À travers lequel le magazine TIME donne un accès illimité à ses contenus et à des événements spéciaux. Le support ? Des œuvres regroupées en collections. La première avait été lancée en septembre 2021, avec un peu moins de 5000 NFT d’une quarantaine d’artistes.

TIME avait déjà donné dans les NFT auparavant, avec des couvertures exclusives. Une belle vitrine pour Marc Benioff, fondateur de Salesforce... et propriétaire du magazine avec son épouse.

Il est arrivé à Marc Benioff de relayer, sur ses réseaux sociaux, des informations sur TIMEPieces. Le dirigeant reste toutefois relativement silencieux au sujet des NFT. Son dernier tweet contenant ce mot-clé remonte à mai 2021.

De par son rôle chez Salesforce, Mathew Sweeney se montre plus expansif. Son LinkedIn, en particulier, donne une idée de ce que l'entreprise a dans ses radars. Dernièrement, il y a évoqué la démarche de Budweiser, qui a acheté un NFT Noun pour l'apposer sur des canettes. Ainsi que Nike, qui s'est emparé de RTFKT, un « petit » concurrent d'OpenSea.

Mathew Sweeney a aussi parlé des NFT sous l'angle de la certification des compétences. En citant Phil Komarny, principal responsable de l'innovation chez Salesforce. Plusieurs de ses posts parlent, par ailleurs, des DAO, et plus généralement de la participation décentralisée.



