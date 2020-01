Sécurité des réseaux 5G : l’UE dégaine sa « boîte à outils »

Peut-on rêver, dans l’Union européenne, d’une approche coordonnée sur la sécurité des réseaux 5G ?

Bruxelles a franchi une étape de plus dans ce sens avec l’approbation, ce 29 janvier 2020, d’une « boîte à outils commune ».

Elle regroupe une trentaine de mesures destinées à répondre aux risques qu’ont identifiés les États membres.

Un rapport d’octobre 2019 liste les risques en question.

Les mesures figurant dans la « boîte à outils » sont de deux natures : stratégique et technique.

Sur le volet stratégique sont abordés entre autres :

Côté technique, les mesures visent essentiellement :

Ces mesures sont censées poser la « base d’une approche coordonnée », à condition d’être combinées de manière appropriée.

La Commission propose, à cet effet, plusieurs options. Elle en évalue le degré d’efficacité, le coût et la durée d’implémentation.

Les États membres sont appelés à mettre en place les mesures adéquates d’ici au 30 avril 2020… s’ils ne l’ont déjà fait.

Bruxelles rappelle que l’implémentation de la plupart des mesures techniques peut être réalisée dans le contexte de la transposition du Code européen des communications électroniques.

Et d’insister sur la nécessité de stratégies multifournisseurs, même au risque d’un accroissement de la surface d’attaque.

