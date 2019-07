Services Cloud : Capgemini accompagne Volvo Cars

Capgemini a signé un accord de trois ans avec le constructeur automobile Volvo Cars qui prévoit une transformation digitale pour l’orientation produit, DevOps et cloud.

Capgemini a été retenu par Volvo Cars pour une prestation de services de transformation numérique et la fourniture de services cloud sur une durée de trois ans.

Les deux entreprises collaboraient déjà depuis plusieurs années. Les prestations seront assurées depuis les sites de Capgemini en Suède, en Belgique, aux Etats-Unis, en Chine, en Pologne et en Inde.

Le contrat prévoit notamment des services de conseil et de technologie SAP de bout en bout, dont de nouveaux projets de mise en œuvre de SAP S/4HANA, la gestion et le support des applications et des services d’infrastructure/plateforme.

L’ESN i ndique qu’il sera également impliqué dans des domaines suivants : transformation business et technologique, développement d’applications, services de projets, mise en œuvre de solutions packagées, hébergement, service sécurité et assistance sur site.