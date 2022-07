Silicon Data Awards 2022 – A vos candidatures !

La première édition des Silicon Data Awards est lancée !

Vous avez développé une stratégie data et déployé une solution innovante pour répondre aux problématiques des directions IT et marketing autour des enjeux de la data ?

Rejoignez le concours avant le 10 septembre en présentant votre candidature dans une des 9 catégories suivantes :

> API

> Datagreen

> Dataviz

> IA

> Innovation

> IoT

> Sécurité

> Team

> Transformation

Tous les dossiers de candidature seront analysés par un pré-jury composé de membres de la rédaction de Silicon.fr.

Lors de cette première étape, 3 finalistes par catégorie seront sélectionnés et annoncés le 22 septembre.

Les finalistes défendront leur candidature lors d’une étape finale : un grand oral devant l’ensemble du jury, réuni le 7 octobre.

Le jury de cette 1ère édition est en cours de composition. Vous êtes CDO, DPO, CISCO, DSI ou RSSI au sein d’une marque et souhaitez apporter votre expertise ? Vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur www.silicon-awards.fr/data/content/jury

L’ensemble du palmarès sera annoncé à la communauté lors d’une cérémonie, le 20 octobre en soirée, à la Maison de la Recherche (Paris 7e).

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 10 septembre sur www.silicon-awards.fr/data