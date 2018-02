Silicon Innovation Awards: les Prix Tech qui distinguent l’Innovation agile en entreprise

NetMediaEvents, la branche événementielle de NetMediaGroup (ITespressso, Silicon, ChannelBiz, ZDNet.de), organise à Paris la première édition des Silicon Innovation Awards sous la thématique “Jusqu’où iront les technologies !”.

Le rendez-vous est fixé au 10 avril 2018 dans les Salons de l’Aéro-Club de France (16ème arrondissement, Paris).

La remise des Prix se tiendra lors d’une soirée de Gala.

“C’est la grande soirée des technologies et de l’Innovation dans les organisations”, déclare Pascal Gayat, Dirigeant de NetMediaEvents.

Sous la marque média IT B2B Silicon.fr déclinée localement au niveau européen (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni), les Silicon Innovation Awards vont célébrer les solutions technologiques et applications qui incarnent la révolution technologique permanente qui agite les entreprises.

Un jury de 30 professionnels – aux profils Tech et issus d’entreprises et d’institutions – vont délibérer pour aboutir à une sélection de business cases divisés en onze catégories :

-Silicon Cloud;

-Silicon GDPR;

-Silicon IoT;

– Silicon Industrie 4.0;

– Silicon Sécurité Numérique;

– Silicon Intelligence Artificielle;

– Silicon Big Data;

– Silicon Réseaux;

– Silicon Workspace;

– Silicon Smart Cities;

– Silicon d’Or (Grand Prix, sélection du Jury, issu des lauréats de chacun des autres Prix).

La constitution du Jury sera annoncée à la mi-février et elle réservera quelques surprises !

Les inscriptions pour le concours Silicon Innovation Awards sont lancées avec la possibilité de télécharger le dossier de candidatures. Elles sont ouvertes jusqu’au 16 mars 2018 sur le site Internet dédié.

Saisissez cette opportunité d’exposer auprès d’une communauté professionnelle vos expertises et vos solutions technologiques.

Rendez-vous sur le site Internet dédié pour les détails.