Slack multiplie les nouvelles fonctions pour Office 365

Slack propose de nouvelles options pour renforcer l’intégration avec Outlook et OneDrive. Une réponse à la montée en puissance de Teams.

C’est une bataille féroce qui se joue entre Slack et Teams. Alors que Microsoft chasse sur son terrain, Slack renforce son intégration dans Office 365.

Ça commence avec OneDrive, le service de stockage en ligne de Microsoft. On peut désormais envoyer des fichiers OneDrive à ses contacts depuis Slack, sans passer par un email ou un lien de téléchargement.

Intégration renforcée avec OneDrive et Outlook

L’intégration du calendrier Outlook est tout aussi pratique puisque Slack avertit d’une réunion ou d’un rendez-vous, et on peut y répondre directement sans ouvrir Outlook. Et lorsque la réunion débute, elle met automatiquement à jour le statut.

Autre point fort : la possibilité de prendre des appels Skype pour Entreprise, Webex ou Zoom.

Enfin, Slack intègre une visionneuse pour prévisualiser des documents Word, des feuilles de calcul Excel et des présentations PowerPoint directement depuis l’application.