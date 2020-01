Smartphones : un concurrent d’AirDrop émerge sur Android

OPPO, vivo et Xiaomi grilleront-ils la politesse à Google ?

En août dernier, les trois constructeurs chinois avaient annoncé s’associer pour développer un service de partage de fichiers entre leurs smartphones.

Le service en question utilise le Bluetooth pour associer des appareils et le Wi-Fi Direct pour effectuer les transferts. Débit moyen annoncé : 20 Mo/s.

La phase expérimentale prendra bientôt fin. Le déploiement de la technologie démarrera en l’occurrence au mois de février.

Il n’y aura pas d’application à télécharger. OPPO, vivo et Xiaomi intégreront la fonctionnalité dans leurs surcouches respectives (ColorOS, FuntouchOS et MIUI)*.

L’équivalent chez Apple s’appelle AirDrop.

Chez Google, il y eut Android Beam. Reposant sur le NFC, le service a été supprimé avec la dernière version majeure du système d’exploitation.

Un successeur est dans les tuyaux, sous le nom « Fast Share ». Il utilise à la fois Bluetooth et localisation.

Outre le fait qu’il n’est pas encore activé, les versions chinoises des smartphones Android ne pourront pas en bénéficier, à défaut d’accès aux services Google Play.

* OPPO annonce une compatibilité avec ColorOS 7 (base Android 10), actuellement en test sur les smartphones Reno, Reno 2 (ci-contre), Reno 10X Zoom, F11 et F11 Pro.

Xiaomi, avec tous ses appareils équipés au minimum d’Android 9 « à l’exception des Redmi 6, 6 Pro, 6A, 7, 7A, S2, 8, 8A, Note 8 et Note 8T).

Photo d’illustration via Shutterstock.com

