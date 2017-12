L’activité de la plus importante gare de Paris a été malmenée à partir de dimanche midi en raison d’un bug lié à des travaux de modernisation des voies.

Depuis dimanche en début d’après-midi, la gare Paris Montparnasse a rencontré des perturbations en raison « d’un bug informatique » lié à des travaux d’aménagement des voies. Une anomalie grave rendant impossible le contrôle des aiguillages et des réseaux.

Aucun train ne circule au départ ou à l’arrivée de la gare. Mais SNCF Réseau « s’engage à une reprise des circulations normales pour la journée du lundi 4 décembre 2017 ».

Cette panne importante est survenue alors qu’une « opération majeure de modernisation » était programmée par les équipes de SNCF Réseau pendant le week-end pour augmenter la capacité du nombre de trains en circulation dans la gare. Néanmoins, peu de précisions n’ont été données concernant « le bug informatique ».

Dimanche midi, lors de la remise en service après opération, le système de signalisation tombe en panne. « Dix minutes plus tard, un bug informatique s’est déclaré et a nécessité d’interrompre les opérations et d’opter immédiatement pour ce qu’on appelle un plan B », selon Didier Bense, Directeur général du réseau SNCF Ile-de-France.

Le plan B consistant à inciter les voyageurs à reporter leurs voyages ou de les orienter vers la gare d’Austerlitz pour des trains à destination de Bordeaux, Nantes ou Rennes.

« Ce nouvel incident est inacceptable, quelques mois seulement après celui de juillet et alors que les travaux étaient pourtant prévus de longue date », a réagi la ministre des Transports Elisabeth Borne par voie de communiqué.

Patrick Jeantet, P-DG de SNCF Réseau, sera convoqué lundi matin au ministère, « afin d’exposer les raisons de ce nouvel incident et les mesures qu’il propose pour en tirer les conséquences ».

Dans le courant de l’été, un défaut d’isolation dans l’alimentation électrique d’un poste de commande de signalisation à Vanves (Hauts-de-Seine) avait déjà perturbé le trafic pendant trois jours à la gare Montparnasse.