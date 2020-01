Talend confie son destin à trois femmes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Changement d’ère chez Talend. Le champion franco-américain de l’intégration de données nomme Christal Bemont au poste de CEO.

Ancienne Chief Revenue Officer chez SAP Concur, l’activité de « travel expenses » du géant européen, elle remplace Mike Tuchen, qui avait notamment piloté la cotation sur le Nasdaq en juillet 2016.

«J’ai travaillé en étroite collaboration avec Christal chez Concur et chez SAP, où elle a contribué à faire évoluer une start-up vers une activité de cloud computing de plus d’un milliard de dollars. Le conseil d’administration est convaincu que ses compétences en matière de leadership, sa connaissance du marché du cloud et son expertise approfondie du SaaS aideront Talend à saisir l’opportunité qui se présente à elle. » détaille Steve Singh, Président du Conseil d’Administration de Talend.

Deux autres femmes venues de SAP seront à ses côtés.

Ann-Christel Graham est nommée au poste nouvellement créé de Chief Revenue Officer (CRO). Elle était auparavant responsable des ventes de SAP Concur.

Par ailleurs, Jamie Kiser assurera la fonction Chief Customer Officer après six années passées à divers postes liés aux produits et aux services chez l’éditeur allemand.