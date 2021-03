Talend se vend à Thoma Bravo pour 2,4 milliards $

Talend, fournisseur de solutions d’intégration et d’intégrité de données, confirme avoir accepté le protocole d’accord couvrant l’offre publique d’achat que peaufine Thoma Bravo.

Le fonds d’investissement américain propose d’acquérir l’éditeur de logiciels 2,4 milliards de dollars, soit 66 dollars par action ordinaire et ADS (American Depositary Share) en espèces. Ce qui représente une prime de 29% par rapport au cours de clôture du 9 mars de l’action Talend cotée au Nasdaq, ou de 81% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur les douze derniers mois, ont indiqué les deux groupes.

Le conseil d’administration de Talend a approuvé à l’unanimité le protocole d’accord, qui inclut une période de 30 jours de « shopping », durant laquelle Talend peut solliciter des propositions alternatives. Une fois cette période expirée, le fonds Thoma Bravo lancera une OPA pour acquérir la totalité des actions en circulation de Talend.

Sous réserve de la réalisation de la transaction, qui serait finalisée au troisième trimestre 2021, Talend deviendrait une société « non cotée » en bourse, elle y avait fait ses premiers pas le 29 juillet 2016. A l’abri des fluctuations des marchés, l’entreprise « continuera à investir dans sa transition vers le cloud et dans des produits adaptés à l’évolution des besoins des clients en matière de données », ont expliqué les directions concernées.

Christal Bemont, ex-CRO (chief revenue officer) de SAP Concur, a été nommée CEO de Talend en janvier 2020 dans le cadre d’un remaniement de l’équipe de direction de la firme. « Les douze derniers mois ont souligné l’importance de la transformation numérique et le rôle fondamental que Talend joue pour garantir que les entreprises puissent faire confiance aux données qui alimentent leurs activités », a-t-elle déclaré.

Un point de vue que partage Steve Singh, le cofondateur de Concur devenu à l’automne 2016 président du board de Talend. « Nous pensons que la transaction avec Thoma Bravo valide la réussite de l’équipe qui a su construire un leader sur le marché des données ».

La société éditrice de Talend Data Fabric a été fondée en 2005 en France par Bertrand Diard et Fabrice Bonan. Depuis, le fournisseur ETL (extraction, transformation et chargement de données) s’est développé et a installé son siège social aux Etats-Unis, à Redwood City (Californie). A l’issue de la transaction, les activités existantes de Talend en France devraient être transférées vers une nouvelle filiale française détenue à 100%.

Talend, qui employait dans le monde plus de 1300 collaborateurs l’an dernier, a généré un chiffre d’affaires 2020 de 287,5 millions de dollars (+16% par rapport aux revenus de 2019). La perte nette a atteint 79,6 millions de dollars, contre 61,5 millions de dollars en 2019.

