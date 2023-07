Teams et Microsoft 365 : l’UE va enquêter sur de possibles pratiques anticoncurrentielles

L’enquête était attendue. Microsoft fait l’objet d’une nouvelle enquête antitrust sur l’intégration de Teams dans Office 365 après l’échec des pourparlers de réparation.

Microsoft avait entamé des discussions avec la Commission européenne (CE) en 2022 sur des solutions qui pourraient rendre inutile une enquête formelle et aurait proposé de réduire le prix d’Office lorsque Teams n’était pas inclus.

La Commission recherchait une baisse de prix plus importante que celle que Microsoft était disposée à offrir.

L’enquête officielle a maintenant commencé sur la question de savoir si Microsoft aurait enfreint les règles de concurrence de l’UE en regroupant ses équipes de produits de communication et de collaboration à ses suites logicielles, leaders dans les entreprises, à savoir Office 365 et Microsoft 365.

La CE a déclaré que la pandémie de coronavirus a accéléré le passage au travail à distance ainsi que la transition des entreprises vers le cloud et l’adoption de logiciels basés sur le cloud pour la communication et la collaboration.

Slack contre Teams : une plainte déposée en 2020

Le régulateur a souligné que Microsoft bénéficie de » logiciels de productivité basés sur le cloud bien ancrées pour les clients professionnels » avec Office 365 et Microsoft 365, mais la Commission craint que Microsoft n’abuse et ne défende sa position sur ce marché en restreignant la concurrence dans l’Espace économique européen.

La Commission est particulièrement préoccupée par le fait que Microsoft puisse accorder à Teams un avantage en matière de distribution en ne donnant pas aux clients le choix d’inclure ou non l’accès à ce produit lorsqu’ils s’abonnent à leurs suites de productivité et pourrait avoir limité l’interopérabilité entre ses suites de productivité et les offres concurrentes.

Microsoft avait ajouté gratuitement son application Teams à Office 365 en 2017, dans le but de remplacer à terme Skype for Business.

En juillet 2020, Slack (maintenant détenue par Salesforce) a déposé une plainte contre Microsoft, alléguant que Microsoft avait illégalement lié Teams à ses suites de productivité.

Microsoft Teams : une intégration dans Office365 anticoncurentielle ?

La Commission a déclaré jeudi que ces pratiques pourraient constituer des ventes liées ou des offres groupées anticoncurrentielles et empêcher les fournisseurs d’autres outils de communication et de collaboration d’entrer en concurrence, au détriment des clients de l’Espace économique européen.

« Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe », a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive en charge de la politique de concurrence.

« Nous devons donc nous assurer que les marchés de ces produits restent compétitifs et que les entreprises sont libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins », a déclaré Vestager. « C’est pourquoi nous enquêtons sur la possibilité que Microsoft lie ses suites de productivité à Teams enfreignant les règles de concurrence de l’UE. »

L’UE a infligé à Microsoft plusieurs amendes représentant 2,2 milliards € au cours des dix dernières années pour avoir enfreint les règles de la concurrence, notamment en regroupant divers produits, comme l’intégration de ses propres navigateurs ou lecteurs multimédias dans Windows.

» Aucun délai légal n’est prévu pour la clôture d’une enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles. La durée de ce type d’enquête dépend de divers éléments, dont la complexité de l’affaire, le degré de coopération des entreprises en cause avec la Commission et l’exercice des droits de la défense. » indique la Commission.