Télécoms d’entreprise : Orange toujours dans le viseur de l’Arcep

L’Arcep reste vigilante sur le poids d’Orange sur le marché d’entreprise…ou plutôt son surpoids. dans une interview aux Echos, Sébastien Soriano en remet une couche « L’ Arcep reste extrêmement préoccupée par le poids très fort d’Orange sur ce marché. »

Et le président du régulateur de donner les chiffres de cette domination : 63 % du marché des TPE de moins de 50 salariés, 62 % du marché des PME de moins de 500 salariés et 55 % des ETI.

» Ce n’est pas acceptable. (…) Orange doit faire de la place aux concurrents. » affirme M. Soriano. Il estime que le rééquilibrage du marché passe par le développement des offres dites de « fibre mutualisée » qui combine la fibre historique dédiée aux entreprises et la fibre FTTH utilisée par les particuliers.

Développer la fibre mutualisée

Pour y parvenir, le plan de l’Arcep pour desserrer l’étau passerait par un « deal gagnant-gagnant » avec l’opérateur historique : alléger la régulation sur la fibre « grand public » contre une ouverture plus poussée à ses concurrents sur la fibre mutualisée. « Il faut donner un coup de pied dans la fourmilière et pousser la fibre mutualisée pour qu’elle permette de digitaliser les PME plus rapidement. » concède-t-il.

Paradoxe de ce marché, si les dirigeants de PME font rarement une priorité du changement de leur opérateur télécom, Orange mise sa croissance future sur le développement de ce marché.

Le retour prévu de Kosc, opérateur de gros racheté par Altitude Insfrastructure, avec les offres de SFR, de Bouygues Télécom et de Scaleway ( groupe Iliad) ne suffira pas à changer la donne à court terme. Et les discussions s’annoncent tendues » Aujourd’hui, Orange veut le beurre et l’argent du beurre. Il veut être complètement dérégulé sur la fibre historique dédiée aux entreprises et garder la main sur la fibre mutualisée. » regrette M.Soriano.