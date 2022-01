Thales concrétise son cloud de défense sur base Microsoft

Lancement acté pour TrustNest Restricted. Thales porte ce cloud privé homologué « Diffusion Restreinte » et qui repose sur Azure Stack.

Le portefeuille TrustNest s’étoffe chez Thales. Le groupe français vient d’annoncer y avoir intégré une plate-forme de services collaboratifs en cloud privé.

La marque TrustNest avait fait ses débuts l’an dernier. Avec, comme première brique, une marketplace.

Sur cette marketplace, on trouvait notamment le portfolio d’ERCOM – filiale « sécurité des communications et des terminaux mobiles » de Thales. Avec des solutions comme Cryptobox (partage de fichiers), Citadel Team (messagerie instantanée, téléphonie, visio) et Cryptosmart (fondé sur Samsung Knox).

Ces trois outils, on les retrouve sur une plate-forme SaaS collaborative officiellement lancée en octobre 2021. Également sous la bannière TrustNest, et avec une particularité : l’homologation « Diffusion Restreinte ». C’est-à-dire qu’elle peut traiter des informations relevant de ce niveau*.

La version en cloud privé est connue sous le nom de TrustNest Restricted. Elle repose sur l’offre Azure Stack, qui étend les services du cloud Microsoft aux environnements locaux. ERCOM y propose son propre hub collaboratif… qui reste en phase d’homologation (autorisation provisoire d’emploi accordée en décembre).

Le partenariat Thales-Microsoft autour d’Azure Stack n’est pas nouveau. Il remonte à la mi-2018. Objectif affiché : développer « une solution commune de cloud de défense pour les forces armées ». Thales disposait alors déjà, entre autres, d’une offre de cloud privé Nexium Defence Cloud. Elle existe toujours… avec du Microsoft dedans.

* Une instruction interministérielle de 2015 définit les objectifs et les mesures de sécurité minimales relatifs à la protection des informations qui relèvent du niveau « Diffusion Restreinte ».

