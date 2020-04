Tor : le réseau d’anonymisation taille dans son effectif

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Impacté par les conséquences sanitaires et économiques du Covid-19, le projet Tor, en charge du réseau d’anonymisation éponyme (Tor – ou The Onion Router), a annoncé la suppression d’un tiers de son effectif.

« Tor, comme une grande partie du monde, a été pris dans la crise du Covid-19 », a déclaré dans un billet de blog daté du 17 avril Isabela Bagueros, directrice exécutive du projet.

L’entité a été durement frappée, « comme beaucoup d’autres organisations à but non lucratif et petites entreprises », a ajouté la responsable du projet. Le collectif s’est ainsi trouvé dans l’obligation de « prendre des décisions difficiles », a-t-elle souligné.

Dans ce contexte, 13 des personnes qui ont activement contribué à mettre Tor à disposition « de millions [d’internautes] dans le monde » ont été remerciées.

Mais l’aventure continue pour d’autres. Dorénavant, une équipe resserrée de 22 permanents est chargée de la continuité du projet et de la disponibilité de sa technologie.

Continuité du projet

Tor Project entend poursuivre le travail effectué sur le navigateur Tor [Tor Browser, un outil basé sur Firefox ESR pour préserver l’anonymat des utilisateurs du réseau Tor] et l’écosystème logiciel associé. Et ce autour d’une équipe resserrée de « 22 personnes ».

« Le monde ne sera plus le même après cette crise, et le besoin de confidentialité et d’accès sécurisé aux informations deviendra plus urgent », a estimé Isabela Bagueros.

Tor, à l’origine est un projet de la marine américaine. Il a été soutenu par la suite par la DARPA, l’agence fédérale américaine pour les projets de recherche avancée de défense, puis ouvert en 2004 à une plus large communauté, notamment via l’Electronic Frontier Foundation.

Depuis, le projet Tor, basé aux États-Unis, a cherché à diversifier ses sources de financement et à systématiser ses campagnes de dons ciblant les particuliers et les collectifs. Mais la période troublée réduit sa marge de manoeuvre.