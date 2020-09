Transition numérique : 7 milliards € pour un plan de relance

Le plan de relance économique de 100 milliards € annoncé par le Premier ministre Jean Castex n’oublie pas le « numérique ».

« Le numérique est un des piliers de ce plan de relance, comme l’environnement » a indiqué le secrétaire d’Etat, Cédric O. Un pilier qui sera pourtant largement moins doté que certains autres secteurs de l’économie avec un total de près de 7 milliards entre 2020 et 2022.

Comment sera répartie l’enveloppe ? Il prévoit un total de 3,7 milliards pour « les start-up et les technologies numériques stratégiques » dont 500 millions sont réservés pour les levées de fonds à travers notamment Bpifrance.

Les aides à l’innovation du Programme des investissements d’avenir (PIA) vont augmenter de leur côté de 800 millions € sur deux ans (+60%).

Par ailleurs, 2,4 milliards € seront consacrés à des projets d’investissement sur des « technologies numérique de rupture » comme l’informatique quantique, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, le cloud ou encore la santé numérique.

» Le gouvernement prévoit 2,3 milliards pour la transformation numérique de l’Etat et des territoires et des entreprises, pour lesquelles 585 millions d’euros sont prévus (dont 385 pour les TPE/PME/ETI). » indique aussi l’AFP.

Remise à jour par la crise du Covid-19, la fracture numérique sera traitée à hauteur de 250 millions, notamment pour » former des « médiateurs numériques », d’ouvrir des lieux d’accès aux services numériques, et de construire des outils « simples et sécurisés » pour que des tiers – travailleurs sociaux, agents de collectivité territoriales – puissent aider les personnes à utiliser internet pour leurs démarches personnelles. »

Enfin, 300 millions sont dirigés vers la formation aux métiers du numérique.

Reste désormais à préciser, et c’est bien là l’essentiel, les processus d’attribution de ces sommes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.