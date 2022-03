Travail à distance ou en présence : le dilemne des entreprises

Après deux ans de travail à distance généralisé, le retour au bureau est l’option privilégiée par une majorité d’entreprises. Le risque : une rotation accélérée de profils technologiques parmi les plus demandés du marché. C’est ce qui ressort d’une étude américaine alimentée par deux enquêtes* promues par le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half.

Certes, 18% des managers interrogés dans différents secteurs opteraient pour une approche hybride du travail (à distance et en présentiel) et 15% laisseraient à leurs employés le choix de travailler au bureau, depuis leur domicile ou un tiers-lieu. En revanche, les deux tiers (66%) exigent à nouveau que leurs équipes travaillent sur site à plein temps. Les restrictions et les mesures de distance physique pour endiguer la pandémie de Covid 19 ayant été assouplies.

Pourtant, travailler en présentiel cinq jours sur cinq est loin de faire l’unanimité. Sans grande surprise, les jeunes sont les plus susceptibles de chercher d’autres options.

Travail flexible, pour qui ?

50% des professionnels qui télétravaillent actuellement chercheraient un nouvel emploi avec option de travail à distance, si leur employeur actuel exigeait d’eux un strict retour au bureau. Une proportion en hausse de 16 points en un an.

Aussi, les jeunes parents (55%) et les professionnels de la génération Y ou millennials (65%) seraient les plus prompts à démissionner dans ce cas, relève le cabinet Robert Half.

Selon une autre analyse toutefois (Work Trend Index), le travail hybride ou à distance est loin d’être une partie de plaisir pour tous. En deux ans, le temps passé dans les réunions Microsoft Teams a augmenté de 252% pour l’utilisateur moyen de la plateforme.

* Une enquête en ligne a été ouverte fin 2021 auprès de 2300 managers de différents secteurs et départements (technologie, finance, marketing, juridique, RH, etc.). L’autre auprès de 1000 travailleurs début mars 2022.

(crédit photo : Andrea Piacquadio / Pexels)