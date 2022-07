Truffle 100 France : le top 20 des éditeurs de logiciels

Davantage de revenus, mais moins de profits ? Les éditeurs de logiciels français se sont trouvés dans cette situation en 2021. En tout cas ceux classés au dernier Truffle 100.

D’une année à l’autre, le chiffre d’affaires global sur le segment édition a crû d’environ 10 %, à 12,7 milliards d’euros. Un niveau sans précédent depuis la première édition du Truffle 100 en 2004.

Le taux de profitabilité est quant à lui au plus bas depuis 2015. Il s’élève en l’occurrence à 9,1 %, sur la base de 36 résultats nets.

Autre valeur au plus bas : le nombre d’éditeurs cotés en Bourse. Il est tombé à 20 ; un plancher plus atteint depuis 2004.

Comme en 2020, Dassault Systèmes capte 35 % du C. A. édition. Les trois premiers éditeurs, 54 %. Les vingt premiers, 78 %. Les cinquante premiers, 92 %. L’écart entre le 50e et le 100e est au plus haut depuis la première édition du Truffle 100 : 26,2 millions d’euros (38,2 pour Groupe CEGI ; 12 pour Syspertec).

Passé dans le giron du fonds Thoma Bravo, Talend (8e l’an dernier) sort du Truffle 100. Ivalua (20e) aussi. Tout comme Talentsoft (22e) et ACA (94e), acquis par Cegid. Geoconcept est quant à lui tombé dans l’escarcelle de Nomadia (92e).

Cegid se hisse au troisième rang du Truffle 100 France

21 entreprises ont dégagé au moins 100 M€ de chiffre d’affaires édition en 2021. Chez deux d’entre elles (Axway et Linedata Services), il est en baisse.

Rang Entreprise CA édition 2021 (M€) % du CA total Évolution CA édition (%) Évolution classement 1 Dassault Systèmes 4402,6 90,6 +9,4 = 2 Sopra Steria 702,5 15 +6,7 = 3 Cegid 632 100 +26,9 +1 4 Murex 630 100 +8,6 -1 5 Claranova 470,7 99,7 +15,4 = 6 Cegedim 376,2 70 +5,5 = 7 Docaposte 320 43 +138,8 +10 8 Axway 285,5 100 -3,9 -1 9 Isagri 240 84,8 +21,2 +1 10 Quadient 233 22,8 +2,8 -1 11 Septeo 198 86,8 +52 +4 12 Inetum 175,8 7,9 +6,5 -1 13 Berger-Levrault 174,2 93,7 +6,7 = 14 Odigo 160,4 96 +0,6 = 15 Linedata Services 160,2 100 -0,5 -3 16 Infovista 159,7 100 +157,6 +12 17 DL Software 147 100 +98,6 +7 18 Esi Group 136,6 100 +3 = 19 Esker 133,5 99,9 +11,9 = 20 Planisware 110 100 +15,8 +1 21 Sogelink 107,9 89,1 +117,5 +18

