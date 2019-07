Twitter : 20% des américains sont abonnés au compte de Donald Trump

Quel est l’influence du Président américain sur Twitter ? Selon une enquête publiée * par le Pew Research Center, un utilisateur américain de Twitter sur cinq (19%) suit le compte officiel du président Donald Trump qui affiche près de 62 millions d’abonnés.

About one-in-five adult Twitter users in the U.S. follow Trump https://t.co/IBO0TWoUAN

— Pew Research Center (@pewresearch) 16 juillet 2019