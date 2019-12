Ubuntu Pro : Canonical pousse son OS serveur vers le cloud

Il y a du nouveau au catalogue d’images système disponibles sur la marketplace AWS.

Canonical vient d’en lancer trois, basées sur les dernières LTS d’Ubuntu (14.04, 16.04 et 18.04).

Commercialisées sous la bannière « Ubuntu Pro », elles incluent des services de sécurité et de conformité :

Ubuntu Pro 14.04 n’inclut ni Livepatch, ni les composants certifiés. Il bénéficie d’un support de 8 ans, soit jusqu’en 2022.

Les versions 16.04 et 18.04 sont chacune prises en charge pendant 10 ans. Soit respectivement jusqu’en 2026 et 2028.

La tarification est fondée sur les ressources de calcul que consomme l’instance équipée d’Ubuntu Pro. Elle est dégressive, avec un premier palier à 20 %. Il est possible de réserver des capacités sur 1 ou 3 ans.

