Un poids lourd d’Amazon à la tête Pillpack, son activité « Pharmacie »

Après une volonté marquée de s’investir dans ses magasins de proximité sans caisse avec Amazon Go et les épiceries avec le rachat de Whole Foods, le géant du e-commerce compte désormais se lancer dans le secteur de la pharmacie.

Il faut dire que les dépenses en matière de médicaments devraient dépasser les 600 milliards de dollars dans les prochaines années selon les prévisions. Premier signe de l’intérêt d’Amazon pour ce secteur : en juin dernier, la firme avait fait l’acquisition de la boutique de pharmacie en ligne américaine PillPack avec comme effet immédiat la chute des cours boursiers des distributeurs de produits pharmaceutiques américains.

Nader Kabbani, spécialiste des grands projets d’Amazon

Le second signe apparait aujourd’hui avec la nomination de Nader Kabbani à la tête de PillPack selon les informations délivrées par CNBC. Ce dirigeant aguerri d’Amazon prend en charge les projets les plus sensibles depuis 14 ans.

Dernièrement, c’était le patron d’Amazon Flex, un service qui apporte plus de souplesse à la livraison des colis. Il fut également l’un des principaux animateurs sur Kindle depuis 2007 et notamment sur le projet de plateforme d’auto-édition.

En attendant que ce poids lourd d’Amazon prenne ses marques, il faut savoir que la boutique en ligne vend déjà des médicaments sans ordonnances et des tests d’ADN.