Windows 10 : une option supplémentaire pour la récupération de fichiers

Microsoft offre une possibilité supplémentaire pour récupérer des fichiers sur Windows 10.

Elle prend la forme d’un utilitaire en ligne de commande*, disponible sur le Windows Store.

well, inside the package there is indeed a folder called « gui » and an executable called « WinFRUI.exe », doesn’t actually work (yet) though, but there may be something in the plan 🙂

— WalkingCat (@h0x0d) June 29, 2020