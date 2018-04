Windows 10 : la Spring Creator Update attendue le 10 avril

Après plusieurs mois de test dans le cadre du programme Windows Insider Preview, sous le pseudo Redstone 4, la nouvelle version de Windows 10 est annoncée pour le 10 avril.

Comme à l’accoutumée, les sources internes qui font fuiter l’information sur la Spring Creator Update ne sont pas démenties par Microsoft, ce qui a valeur de confirmation si l’on se réfère aux précédents lancements.

Cette build 17133 sera donc la RTM (Release To Manufacturing) mais ne propose rien de nouveau côté fonctionnalités, à l’exception d’amélioration pour le navigateur Edge qui s’enrichira d’applications web progressives. Elle sera diffusée progressivement à partir du 10 avril.

Le menu de la build 17639, la suivante, sera plus copieux avec :

– Renfort des Sets ( les fenêtres qui regroupent les applications sous forme d’onglet) pour améliorer la gestion de projets.

– Affichage de l’autonomie des périphériques connectés avec Bluetooth

Le nouvel OS a dépassé Windows 7 selon les principaux indicateurs du marché. Au niveau mondial, Windows 10 s’arroge 48 % de parts de marché contre 37 % pour son prédécesseur.

Objectif : accélérer la migration dans les entreprises

Le taux d’adoption de Windows 10 dans les environnements professionnels dépasse déjà ceux de Windows 8, Vista mais surtout celui de Windows XP, encore utilisé au sein de 42% des firmes sondées.

Mais Windows 7 reste le plus installé sur les desktop et laptop des salariés avec un taux estimé à plus de 60%.

