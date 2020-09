Zerologon : alertes transatlantiques sur cette faille critique

Le CERT-FR a actualisé son bulletin d’alerte relatif à Zerologon. Il a ajouté des informations d’aide à la détection.

En toile de fond, la multiplication des codes d’exploitation de cette faille qui touche les contrôleurs de domaines Active Directory à travers le protocole d’authentification Netlogon.

Pour repérer une éventuelle attaque, on portera attention à un événement en particulier dans les journaux système. Son identifiant : 4272. Son intitulé : « Un compte d’ordinateur a été modifié ».

Il est probablement lié à Netlogon si :

Autre indice possible : l’événement 5805. Il indique un accès refusé de Netlogon.

Si une attaque réussit, on constatera probablement les actions suivantes :

Les contrôleurs de domaines sont des systèmes névralgiques, rappelle le CERT-FR (rattaché à l’ANSSI). À ce titre, ils « ne doivent, en aucun cas, être accessibles directement depuis Internet ».

Aux États-Unis, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a émis une directive d’urgence vendredi dernier. L’agence, qui dépend du département de la Sécurité intérieure, a donné jusqu’à ce 23 septembre minuit aux organes de l’administration fédérale pour installer le correctif que Microsoft a publié le 11 août dernier.

