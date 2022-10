Sécurité cloud : Zscaler acquiert ShiftRight plus de 25 M$

En s’offrant ShiftRight, Zscaler étend les capacités d’automatisation des workflows de sécurité de sa plateforme Zero Trust Exchange.

La start-up ShiftRight est la dernière société acquise, à ce jour, par Zscaler. L‘entreprise cotée de solutions de sécurité en mode cloud l’a confirmé dans un billet de blog.

ShiftRight a développé une offre d’automatisation des workflows de sécurité en boucle fermée. A l’initiative des fondateurs de Lacework, la jeune pousse américaine a vu le jour en 2019.

Son rachat s’inscrit dans le cadre d’un partenariat technologique préexistant pour intégrer sa technologie d’automatisation à la plateforme de sécurité cloud Zscaler Zero Trust Exchange.

Cette intégration renforcée depuis vise à « simplifier les opérations informatiques et de sécurité ». En outre, « l’intégration de la technologie de ShiftRight dans la plateforme cloud de Zscaler aidera les clients à établir des niveaux précis de responsabilité et à fournir une visibilité en temps réel de leur posture de sécurité », a déclaré Jay Chaudhry, cofondateur et CEO de Zscaler.

25,6 millions de dollars

La transaction opérée entre les deux entreprises basées à San Jose (californie) a été finalisée, sans communication publique, durant l’été 2022. Pour quel montant ?

Les termes de l’accord ont été en partie révélés dans un document transmis au gendarme boursier américain (SEC). Zscaler y déclare avoir investi 25,6 millions $ en espèces pour acquérir ShiftRight. La partie du rachat en actions n’a pas été divulguée, pour le moment.

Globalement, le rachat s’inscrit dans des investissements ciblant l’automatisation portée par une IA.

Aussi, lors de son événement Zenith Live 2022 en juin dernier, Zscaler a multiplié les annonces orientées sécurité « zero trust » et concernant ses évolutions. Il s’agit en outre de pouvoir vérifier avant d’autoriser ou de bloquer un accès, alors que les cyberattaques et les risques augmentent.

Dans ce but, l’éditeur de logiciels mettait déjà en exergue l’augmentation des capacités d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (ML) de sa plateforme Zero Trust Exchange.

