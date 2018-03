À vos agendas : Weyou Group, leader dans l’organisation de salons traditionnels de taille intermédiaire et de salons meetings (salon avec rendez-vous one to one), lance les 21, 22 & 23 mars 2018 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, « Mobility Meetings », le nouvel évènement avec rendez-vous d’affaires one to one pré-organisés et ciblés entre exposants et acheteurs, sur le marché de la Mobilité.