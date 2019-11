5G : le gouvernement se donne jusqu’à juin 2020

Des remarques sur la procédure d’attribution des fréquences 5G ? Vous avez jusqu’au 12 décembre pour en faire part au gouvernement.

Ce dernier vient de lancer une consultation publique portant sur deux éléments :

Objectif : lancer la procédure d’attribution « d’ici [à] la fin de l’automne 2019 » et le finaliser « d’ici [à] juin 2020 ».

La démarche se déroulerait en deux phases :

Les autorisations seraient accordées pour 15 ans, avec une redevance composée :

Une prolongation de 5 ans est envisageable. Le montant de la redevance sera communiqué au titulaire au moins 18 mois avant la date d’expiration de l’autorisation. Seront pris en compte les « avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».

Photo d’illustration © Detchart Sukchit – Shutterstock.com

