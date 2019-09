Antitrust : Oracle s’oppose encore à Google

Oracle, qui s’oppose à Google sur différents marchés, dit avoir reçu des demandes d’information de parlementaires et d’agents fédéraux américains. Ces derniers enquêtent sur des allégations de violation de la loi antitrust par Google, rapporte Reuters.

Ces demandes émanent du bureau du procureur général du Texas et du comité judiciaire de la Chambre des représentants, a précisé Ken Glueck, vice-président exécutif d’Oracle basé à Washington D.C. Selon le dirigeant, des représentants d’Oracle ont également été entendus par le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis.

Quant au comité judicaire de la Chambre, il aurait aussi demandé des informations à d’autres entreprises susceptibles d’avoir subi un préjudice de grands groupes de la Tech, dont Google, selon une source proche du dossier.

Google, de son côté, n’a pas commenté l’information. Une chose est sûre, hors des marchés de la publicité en ligne et du « search », son bras de fer avec Oracle ne date pas d’hier.

Depuis 2010, Oracle et Google s’opposent dans l’affaire des interfaces de programmation (API) Java utilisées par Google dans Android, l’OS mobile de la firme de Mountain View.

Depuis, les rebondissements s’enchaînent. Oracle accusant Google d’avoir copié des milliers de lignes de code protégé par des droits d’auteur lui appartenant sur les API Java. Et d’intégrer ce code dans Android, le tout sans contrepartie financière.

Ces dernières années, Oracle a relancé la machine judiciaire en se basant sur la question du manque à gagner, plutôt que celle de l’usage équitable (« fair use ») des API Java soumises au copyright dans Android. Oracle demandait 9 milliards de dollars de dommages et intérêts. Une affaire actuellement examinée par la Cour Suprême des Etats-Unis.

