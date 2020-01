App Store : une cash machine…aussi à Noël

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Apple continue d’enregistrer des records de croissance pour son activité de services. Et les fêtes de fin d’année ont appuyé la tendance.

Ainsi, entre la veille de Noël et le Nouvel An, la firme a enregistré un chiffre d’affaires de 1,42 milliard $, en hausse de 16% sur un an.

Rien que pour la journée du 1er janvier, les clients de l’App Store ont dépensé 386 millions $, un record absolu pour une seule journée depuis son lacement en 2008.

Malgré la baisse de vente continue des iPhones depuis plusieurs semestres (-13% entre 2018 et 2019) et la baisse inhérente des parts de marché d’iOS, le magasin d’applications génère beaucoup plus de chiffre d’affaires que son concurrent Google Play et ses applis pour Android.

App Store plus générateur de CA que Google Play

Sur le premier semestre 2019, l’App Store a généré 25,5 milliards $ de revenus contre 14,2 milliards pour Google Play, selon le pointage de SensorTower. Un chiffre qui souligne le profil moyen d’un utilisateur d’iPhone disposant d’un pouvoir d’achat supérieur à un adepte d’Android.

Pour l’ensemble de la division incluant tous les services (App Store, Apple Music, iCloud, etc), les revenus ont enregistré une hausse de 16% en 2019 pour atteindre 46 milliards $.

Un résultat qui devrait profiter en 2020 du lancement de Apple TV+, la plateforme de streaming. En France, elle est accessible via l ’app Apple TV pour 4,99€ par mois.