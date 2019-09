Apple TV+ débarque en France le 1 novembre

Pour concurrencer Netflix et Disney + (annoncé pour le printemps 2020), Apple a choisi un prix agressif : 4,99 € par mois contre 7,99 € pour le premier prix du leader mondial. L’offre sera disponible sur l’app Apple TV via tous les produits de la pomme (iPad, iPhone, Mac, etc) mais aussi sur certaines smart TV Samsung.

