Apple signe la fin de macOS Server

macOS Server, c’est fini ? Pas tout à fait, mais Apple n’assure plus la prise en charge de l’application depuis ce 21 avril. Motif : ses fonctionnalités les plus populaires (serveur de cache, partage de fichiers et Time Machine) sont aujourd’hui intégrées au système d’exploitation. Plus précisément depuis la version 10.12 (Sierra), lancée à l’automne 2017.

En 2018, Apple avait déjà amputé macOS Server d’un certain nombre de fonctionnalités. Ayant recentré l’usage sur la gestion des terminaux, du stockage et du réseau, il avait écarté plusieurs services. Notamment les serveurs de mails, d’agenda, de contacts, de pages web et de wikis. Charge aux utilisateurs d’installer des substituts. En première ligne, les briques open source sur lesquelles se fondaient les services retirés (BIND pour le serveur DNS, CalendarServer pour l’agenda, vpnd pour le VPN…).

À partir de là étaient restées trois composantes : Gestionnaire de profils, Open Directory et Xsan. Le premier pour la partie MDM. Le deuxième pour la connexion aux serveurs d’annuaires. Le troisième pour la gestion du SAN.

Fin 2021, avec la sortie de macOS Server 5.12, Apple avait ôté le module Xsan. Et appelé les utilisateurs à lui substituer les outils en ligne de commande disponibles à partir de macOS 11 (Big Sur).

Bien qu’arrivée officiellement en fin de vie, l’app reste téléchargeable sur la dernière version de macOS (Monterey).

