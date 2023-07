Atos vend EcoAct à Schneider Electric

L’ESN française Atos poursuit son programme de cession d’actifs.

Le groupe a déclaré lundi 3 juillet entrer en négociations exclusives avec Schneider Electric pour lui vendre EcoAct et ses filiales.

Fondée en 2005, basée à Paris, la société de conseil est active sur le marché de la décarbonation des entreprises.

L’entité avait été acquise en 2020 par Atos. Le groupe souhaitait alors « contribuer à l’avènement d’une économie neutre en carbone grâce aux technologies numériques. »

Atos, en perte de vitesse dans les services d’infrastructure classiques, a depuis initié sa scission et engagé un programme de cession d’actifs « non stratégiques ».

Vendre EcoAct, tout en maintenant NZT dans le giron d’Atos

Aacteur de la durabilité environnementale du numérique, EcoAct a progressivement élargi ses activités à l’international.

EcoAct, qui propose notamment une plateforme web d’analyse des risques climat, emploie près de 400 personnes et a généré un chiffre d’affaires 2022 d’environ 70 millions €.

La vente potentielle d’EcoAct devrait être finalisée au second semestre 2023.

A l’issue de cette transaction « nous aurons sécurisé 100% de notre programme de cession d’actifs et respecté notre engagement. Notre plan de transformation a déjà montré des résultats encourageants en termes de performance, et nous avons encore renforcé la confiance de nos clients dans notre capacité à les accompagner dans leurs défis numériques », a déclaré Diane Galbe, directrice genérale adjointe du groupe Atos.

En charge des activités RSE et décarbonation, la dirigeante ajoute : « la numérisation et la décarbonation sont essentielles pour toutes les entreprises aujourd’hui. » C’est dans le cadre de partenariats d’envergure, dont celui à venir avec Schneider Electric, que des offres seront promues et commercialisées « pour accélérer le parcours des clients vers le NetZero. »

Quant à la division Net Zero Transformation (NZT) intégrée à la ligne d’activités Eviden (numérique, cloud, données, cybersécurité) d’Atos, elle sera maintenue au sein du groupe.