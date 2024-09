DDoS : quand les cybercriminels prennent le contrôle du temps et du web

Les attaques DDoS (Déni de service distribué) continuent de représenter une menace croissante pour les entreprises, comme en témoigne le dernier baromètre du CESIN. Avec 54 % des entreprises ayant signalé au moins une attaque en 2023, la gravité de ces incidents ne cesse de s’accentuer.

Ces attaques, bien plus que de simples perturbations, peuvent paralyser des services critiques, compromettant la continuité des opérations et la confiance des clients. Pour comprendre comment ces attaques affectent les services en ligne, il est essentiel d’explorer leur durée, les motivations des cybercriminels, et les stratégies efficaces pour se défendre.

Les attaques DDoS ne sont pas simplement des nuisances numériques, mais des armes redoutables capables de paralyser des réseaux entiers en les inondant de trafic malveillant.

Des interruptions brèves aux dommages durables

La durée de ces attaques varie considérablement, allant de quelques minutes, causant des perturbations temporaires, à plusieurs heures ou jours, entraînant des dégâts beaucoup plus sévères. En moyenne, plus de 60 % des attaques DDoS durent moins de 10 minutes. Toutefois, certaines dépassent 12 heures, les plus longues pouvant s’étendre sur plusieurs jours.

L’ampleur des dégâts dépend généralement des objectifs des cybercriminels, des ressources à leur disposition, et de la capacité de la cible à réagir. Par exemple, une attaque de courte durée peut suffire à interrompre un événement en ligne ou à dissimuler une autre activité malveillante, telle qu’un vol de données. À l’inverse, une attaque prolongée vise souvent à épuiser une entreprise, engendrant des pertes financières et opérationnelles substantielles.

Desseins des cybercriminels : au-delà de l’extorsion

Les motivations derrière les attaques DDoS sont variées. L’extorsion est l’une des raisons les plus courantes, où les cybercriminels exigent une rançon pour stopper l’attaque, une pratique connue sous le nom de « ransom DDoS ». Cette forme de chantage numérique est particulièrement redoutable pour les entreprises dépendantes de leurs services en ligne.

Cependant, les attaques DDoS ne se limitent pas à l’extorsion. Elles peuvent également servir à nuire à des concurrents pour obtenir un avantage sur le marché. Par exemple, une attaque DDoS peut être lancée pour saboter un concurrent en rendant son site web indisponible lors d’un moment critique.

En outre, certaines attaques sont motivées par des idéologies politiques ou activistes, connues sous le nom de « hacktivisme ». Ces attaques spectaculaires cherchent souvent à capter l’attention des médias et à créer un impact psychologique autant que technologique.

Les groupes hacktivistes tels que NoName057(16) et Anonymous Sudan ont récemment ciblé des pays comme la Pologne, la Suède, la Moldavie, la Corée du Sud et la Roumanie, principalement en raison de leur soutien à l’Ukraine dans le cadre du conflit avec la Russie, illustrant ainsi des motivations géopolitiques.

Parfois soutenues par des États dans le cadre de cyberguerres, ces attaques visent souvent des infrastructures critiques telles que les télécommunications, les services publics ou les entités gouvernementales, perturbant ainsi le fonctionnement de la société.

Les cybercriminels sont également susceptibles d’utiliser les attaques DDoS comme un moyen de vengeance. Si une entreprise ou une organisation prend des décisions qui déplaisent à certains groupes, ceux-ci pourraient lancer des attaques pour exprimer leur mécontentement. Les cibles de ces attaques vindicatives incluent notamment des organisations à but non lucratif, des établissements d’enseignement, des médias, ou même des forces de l’ordre, avec pour objectif principal de causer des dommages ou de l’humiliation.

Enfin, il est important de noter que les attaques DDoS sont également un moyen de diversion pour d’autres cybercrimes. Par exemple, pendant qu’une équipe de sécurité est occupée à rétablir la disponibilité des services après une attaque DDoS, les cybercriminels en profitent pour infiltrer d’autres parties du réseau et accéder à des informations sensibles. Cette stratégie, exploitant le chaos provoqué par l’attaque, peut conduire à des violations de données majeures et au vol d’informations propriétaires ou de données clients.

Impact croissant de l’Internet des Objets (IoT)

À mesure que les cybercriminels perfectionnent leurs techniques, l’IoT est devenu une cible de choix. Son essor a considérablement élargi la surface d’attaque disponible pour les cybercriminels. Chaque appareil connecté représente désormais une porte d’entrée potentielle pour les attaques par déni de service.

Des caméras de sécurité aux thermostats intelligents, ces dispositifs, souvent mal sécurisés, sont particulièrement vulnérables aux prises de contrôle par des botnets. Une fois compromis, il devient possible de les utiliser afin d’orchestrer des attaques DDoS massives, à même de dépasser les capacités de défense traditionnelles. Les récentes attaques utilisant le botnet Mirai illustrent l’ampleur avec laquelle ces objets peuvent être détournés pour inonder les serveurs de trafic malveillant, rendant les sites web et les services en ligne inaccessibles.

Survivre à une attaque DDoS : les clés de la résilience

Face à ces menaces en augmentation constante, il est crucial pour les entreprises d’adopter des stratégies robustes pour se protéger. La mise en place de solutions de cybersécurité, telles que les systèmes de détection d’intrusion et les services de mitigation DDoS, constitue une base essentielle pour minimiser les risques. Ces solutions permettent de détecter rapidement les attaques en cours et de réduire leur impact en répartissant le trafic sur plusieurs serveurs ou en filtrant les requêtes malveillantes.

Cependant, la résilience ne se limite pas à la technologie. Elle repose également sur une planification proactive, incluant des simulations régulières d’attaques et la formation des équipes IT pour gérer efficacement les incidents. En renforçant leur infrastructure et en anticipant les menaces potentielles, les entreprises peuvent non seulement survivre à une attaque DDoS, mais aussi en atténuer les conséquences, protégeant ainsi leur réputation et leurs revenus sur le long terme.