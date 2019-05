SD-WAN : l’associé idéal de la 5G

Pour Orange Business Services (OBS), la 5G « est un saut technologique qui annonce une véritable transformation des business models pour toutes les entreprises, dans tous les secteurs d’activités ».

Le ton est donné et le marché le confirme de plus en plus, la 5G est sur le point de révolutionner plusieurs secteurs, en proposant des connexions beaucoup plus rapides, moins de latence et une connectivité accrue pour les utilisateurs. Elle contribuera en outre à l’expansion de l’internet des objets (IoT en anglais pour Internet of Things), en créant un réseau virtuel de connexions ultra-rapides entre ces appareils.

Selon Gartner, les deux tiers des grandes organisations prévoient de mettre en place la 5G d’ici 2020.

Néanmoins, un déploiement complet prendra encore de nombreuses années ; en effet, les fournisseurs de services de communication ne pourront répondre aux exigences de toutes les entreprises en un an.

À court terme, ils devraient proposer des solutions qui facilitent les communications entre objets connectés, le haut débit mobile, l’accès sans fil fixe et l’analyse périphérique, sans bénéficier pour autant d’un réseau 5G de bout en bout. Le tout en faisant face à des attentes très élevées de la part des utilisateurs.

Pour ce faire, le SD-WAN est la technologie idéale, car elle offre une expérience réseau de meilleure qualité, adaptée aux besoins du client, tout en gérant la transition vers une infrastructure 5G complète.

Croissance exponentielle des objets connectés

Gartner prévoit aussi que le nombre de dispositifs IoT dépassera les 20 milliards d’ici 2020. La connectivité de ces objets connectés permettra de traiter rapidement de gros volumes de données, l’une des principales promesses de la 5G.

Cependant, cet afflux de données doit être intégré et traité en temps réel aussi près que possible de la source, d’où la nécessité d’un environnement informatique innovant. Or, bien que la 5G propose une bande passante plus large, sa portée est plus limitée.

La 5G doit par conséquent être alimentée par des réseaux très denses qui rendront l’exploitation, la gestion et la maintenance plus difficiles pour les opérateurs. L’optimisation de ces réseaux est donc essentielle pour offrir les meilleures performances et qualités d’expériences possibles.

Le SD-WAN, ciment de la 5G

Une plateforme SD-WAN qui facilite l’automatisation aide les fournisseurs de services à se connecter et à s’intégrer facilement aux différents périphériques informatiques requis pour optimiser le trafic et la gestion des réseaux 5G.

Cela favorisera une transition en douceur vers une infrastructure 5G complète, en gérant tous les moyens de transport disponibles sur le réseau, ainsi que les applications critiques qui ne nécessitent aucune latence et des connections plus rapides.

Afin de garantir la meilleure qualité d’expérience possible offerts aux utilisateurs, les fournisseurs de services doivent évaluer les solutions SD-WAN à leur disposition sur cinq axes :

· Le routage granulaire et intelligent piloté par les applications priorise automatiquement le trafic à large bande – comme le streaming vidéo – vers un réseau 5G et gère les basculements tandis que le trafic à faible bande passante est acheminé vers un autre transport disponible (LTE, Internet haut débit).

· La gestion centralisée facilite l’exploitation, la gestion et la maintenance des périphériques et des réseaux 5G, en redirigeant intelligemment le trafic pendant l’approvisionnement ou les mises à niveau des réseaux. En outre, une orchestration centralisée permet un approvisionnement plus rapide des services WAN basés sur les activités, pour prendre en charge n’importe quelle connectivité de périphérique ; l’idéale pour les objets connectés.

· Le Machine Learning s’adapte automatiquement, et en temps réel, aux différentes conditions du réseau et assure un routage optimal vers les périphériques et les réseaux 5G.

· L’intégration de la sécurité avec la mise en réseau des objectifs métier permet la gestion centralisée de politiques de sécurité granulaires et applicatives, en redirigeant automatiquement le trafic vers les services de sécurité adéquats, sans compromettre les performances ou les coûts.

· Les superpositions WAN virtuelles favorise une allocation plus efficace et plus flexible des ressources réseau pour offrir la qualité de service applicatif requise. De même, la 5G repose sur le découpage du réseau, où chaque tranche se voit allouer un ensemble unique de ressources optimisées et une topologie spécifique.

En combinant les deux technologies, les fournisseurs de services peuvent diriger le trafic critique vers le réseau 5G, où il est ensuite isolé en fonction des exigences spécifiques de l’application.

L’adoption de la 5G et des innovations associées suscitera des attentes plus élevées, en termes de performances, de la part des utilisateurs finaux et des entreprises.

Le succès initial du déploiement de la 5G exigera donc la mise en place d’un WAN automatisé et autonome, doté d’une intelligence capable de proposer la meilleure qualité d’expérience aux utilisateurs ; à l’instar de celle offerte par le SD-WAN.

En outre, une plateforme SD-WAN de pointe permettra aux fournisseurs de services de générer de nouvelles sources de revenus, notamment via l’infogérance de services 5G, plutôt que de simplement la proposer comme un nouveau type de connexion disponible.