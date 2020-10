AWS impose Arm par défaut pour ElastiCache

L’offre ElastiCache d’AWS – pour Memcached comme pour Redis – repose désormais par défaut sur des instances Arm.

Basées sur les puces Graviton de 2e génération*, elles sont de deux types :

Livrées sous Amazon Linux 2, ces VM viennent compléter les gammes M5 et R5, disponibles en Intel Xeon Scalable et AMD EPYC.

L’offre est pour le moment accessible dans cinq régions AWS : États-Unis est et ouest, Tokyo, Francfort et Irlande.

L’échelle tarifaire à la demande va de 0,149 à 4,743 $/h pour les instances M6g (contre 0,311 à 7,488 $/h pour les M5).

Elle va de 0,206 à 6,567 $/h pour les R6g (contre 0,216 à 10,368 $/h pour les R5).

AWS promet des économies de 23 à 55 % en optant pour des nœuds réservés sur 1 à 3 ans.

* Ces puces propulsent aussi les instances T4g (usage général) et C6g (calcul optimisé).

