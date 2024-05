AWS va investir 7,8 milliards € dans son European Sovereign Cloud

Annoncé en octobre dernier, l’AWS European Sovereign Cloud a confirmé que sa terre d’accueil sera l’Allemagne et le montant de l’investissement de 7,8 milliards €.



De quoi s’agit-il par rapport aux « régions » existantes et qui proposent déjà des » services souverains » ? « Nous concevons le cloud souverain européen AWS pour qu’il soit distinct et indépendant de nos régions existantes, avec une infrastructure entièrement située au sein de l’Union européenne (UE), avec la même sécurité, la même disponibilité et les m êmes performances que nos clients obtiennent aujourd’hui des régions existantes. » précise AWS.

C’est dans l’État de Brandebourg, en Allemagne, que sera lancée la première région AWS European Sovereign Cloud dans d’ici fin 2025.



« Le cloud souverain européen AWS permettra aux clients de conserver toutes les données client et les métadonnées qu’ils créent (telles que les rôles, les autorisations, les étiquettes de ressources et les configurations qu’ils utilisent pour exécuter AWS) dans l’UE. » a déclaré Max Peterson, vice-président du cloud souverain chez AWS.



Autre engagement pris par le leader mondial du cloud public : la création d’emplois qualifiés pour » faire tourner » cette grosse machine. « Ces emplois incluront des ingénieurs logiciels, des développeurs de systèmes et des architectes de solutions. Cela fait partie de notre engagement selon lequel toutes les opérations quotidiennes du cloud souverain européen AWS seront contrôlées exclusivement par du personnel situé dans l’UE, y compris l’accès aux centres de données, l’assistance technique et le service client.. » explique le CSP.