Base de données : IBM associe Db2 à l’apprentissage machine

Faciliter l’analyse et la création par les développeurs de modèles d’apprentissage automatique dans les applications utilisant Db2, c’est l’objectif d’IBM.

IBM a mis à niveau son logiciel de base données Db2. Orientée développeurs, la version 11.5 de la solution prend en charge davantage de pilotes (drivers).

Différents langages de programmation et frameworks open source sont ainsi pris en charge. Go, Ruby, Python, PHP, Java, Node.js et Sequelize font partie des langages supportés.

D’autres outils, dont l’éditeur de code Visual Studio Code et l’application web open source Jupyter notebook, sont pris en charge.

Les pilotes les plus récents sont disponibles sur GitHub.

IBM ambitionne ainsi de faciliter l’analyse de données et la création de modèles d’apprentissage automatique (machine learning) dans des applications utilisant Db2.

Et ce n’est pas tout.

« Db2, base de données de l’IA »

« Les utilisateurs de Db2 11.5 peuvent poser des questions à Db2 et recevoir des résultats sous forme de visualisations de données et de résumés rédigés en langage naturel. L’outil d’exploration (Augmented Data Explorer) est conteneurisé », a indiqué le groupe.

Par ailleurs, les fonctionnalités les plus récentes de la technologie de virtualisation des données conçue par ses soins sont proposées avec Db2 11.5.

Enfin, avec la v11.5, IBM explique avoir « rationalisé son portefeuille en trois éditions partageant la même base de code commune : Db2, Db2 Standard et Db2 Advanced. »

En outre, Db2 11.5 dispose aussi d’un moteur SQL. Celui-ci permet, entre autres, d’accéder aux données de chaque offre du catalogue Db2 existant (Warehouse, Big SQL, Integrated Analytics System, IBM PureData System for Analytics (technologie Netezza) etc.).

L’accès à des solutions tierces (Oracle, Teradata, Microsoft SQL Server, Amazon Redshift…) est également facilité.

Pour IBM, il s’agit plus largement de soutenir l’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA) chez ses clients. En bref : faire de « Db2 la base de données de l’IA. »

Les versions d’essai et développeurs d’IBM Db2 peuvent être téléchargées gratuitement.