Salaires : le top 10 des langages de programmation qui rapportent

Les développeurs qui maîtrisent Clojure, F#, Go, Scala ou Elixir sont les mieux payés, selon une enquête internationale de Stack Overflow.

La plateforme communautaire Stack Overflow livre un classement* des langages de programmation qui offrent les plus hauts salaires aux développeurs.

À l’échelle mondiale, Rust et Python sont les langages de programmation les plus appréciés des développeurs. Mais ils ne sont pas les plus rémunérateurs.

En témoigne, le top 10 mondial des langages qui rapportent le plus aux développeurs :

70 000 dollars et plus par an

1. Clojure (90 000 dollars de salaire annuel médian)

2. F# (80 000 $)

3. Go (80 000 $)

4. Scala (78 000 $)

5. Elixir (76 000 $)

6. Ruby (75 000 $)

7. WebAssembly (73 000 $)

8. Rust (72 000 $);

9. Erlang (71 000 $);

10.Bash/Shell/PowerShell (69 000 $)

Les langages R (64 K$) et Python (63 K$) suivent au classement général. Mais il existe des disparités régionales existent.

Aux États-Unis, les développeurs Scala affichent la rémunération annuelle médiane le plus élevée (143 K$). En France, les salaires des programmeurs sont bien moins élevés.

*Ce classement fait partie des résultats de son enquête 2019 menée auprès de 88 883 développeurs logiciels dans 179 pays, dont 25 526 programmeurs en Europe (parmi lesquels 90% d’hommes).