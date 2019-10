Blockchain : après l’emballement, la désillusion ?

L’intérêt pour la blockchain est au plus bas… ou presque. En tout cas d’après Gartner.

Sous la marque déposée « Hype Cycle », le cabinet américain a modélisé le cycle d’évolution typique des nouvelles technologies.

Il en résulte une courbe qui décrit cinq stades.

La blockchain en est au troisième : le « gouffre des désillusions ». À cette phase, l’intérêt diminue, conséquence d’une réalité qui n’est pas à la hauteur des attentes.

Les autres types de registres décentralisés et le minage de cryptomonnaies en sont au même niveau.

Certaines solutions, dont les identités et les bases de données décentralisées, sont encore sur la pente ascendante, vers le « pic d’attentes exagérées ».

La phase 4 (la « pente de l’illumination ») démarrerait en 2021. Elle sera marquée par une meilleure compréhension de la technologie et de ses apports. Davantage d’entreprises expérimenteront alors.

L’adoption massive (phase dite du « plateau de productivité ») ne débuterait toutefois qu’à l’horizon 2028*. Même si certains usages arriveraient à maturité en amont, notamment dans l’interopérabilité des blockchains et la portabilité des smart contracts.

Gartner liste plusieurs éléments à suivre :

* Les utilisateurs n’auront plus, à cette échéance, à se soucier de la plate-forme, des interfaces et des algorithmes de consensus, affirme Gartner.

Photo d’illustration © wuestenigel via Visualhunt.com / CC BY

