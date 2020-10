Brevets : Cisco va-t-il vraiment payer 1,9 milliard $ ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le procès a duré un mois. Il s’est déroulé sans jury et par visioconférence, Covid-19 oblige.

Aux États-Unis, Cisco Systems a été condamné à payer 1,9 milliard de dollars pour violation de brevets appartenant au fournisseur de solutions de cybersécurité Centripetal Networks. Le tribunal a également imposé à Cisco de verser à Centripetal Networks une redevance sur les ventes des produits mis en cause ces cinq prochaines années.

La décision a été prise lundi à Norfolk, Virginie, par le juge de district Henry Coke Morgan Jr. Elle s’inscrit dans le cadre de l’action en justice initiée par Centripetal Networks en février 2018. Que reproche le fournisseur basé à Herndon (Virginie) à Cisco ?

Cisco prépare la contre-offensive

Centripetal accuse Cisco d’avoir intégré sa technologie de protection brevetée, et en partie financée par le Department of Homeland Security, dans ses propres produits. De ce fait, le fournisseur estime avoir perdu des contrats gouvernementaux, a relevé Bloomberg.

« Le fait que Cisco ait lancé des produits avec la fonctionnalité de Centripetal dans l’année suivant ces réunions [de présentation commerciale] est plus qu’une simple coïncidence », a déclaré lors du procès le juge Morgan.

En outre, les arguments et les documents techniques présentés par Cisco ne couvrent pas forcément les produits mis en cause mais d’autres technologies, selon Henry Coke Morgan Jr. Le juge est arrivé à la conclusion que Cisco s’est livré à une violation « délibérée et flagrante » de quatre des cinq brevets mis en cause.

Une décision que conteste vivement Cisco.

Le groupe technologique s’est déclaré « déçu par la décision du tribunal de première instance, compte tenu des preuves substantielles de non-contrefaçon, d’invalidité et du fait que les innovations de Cisco sont antérieures aux brevets de plusieurs années. »

L’équipementier, basé à San Jose (Californie), va faire appel.

Notons que pour son exercice fiscal 2020 clos le 25 juillet, Cisco a présenté un chiffre d’affaires de 49,3 Md$ et un bénéfice net de 11,2 Md$.