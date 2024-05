ChatGPT va s’enrichir des articles du Wall Street Journal

News Corp et OpenAI ont annoncé un accord pluriannuel.

OpenAI aura accès au contenu actuel et archivé des principales publications d’actualité et d’information de News Corp. Il s’agit notamment du Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch, Investor’s Business Daily, FN et New York Post ; Le Times, le Sunday Times et le Sun ; The Australian, news.com.au, The Daily Telegraph, The Courier Mail, The Advertiser et Herald Sun ; et d’autres.

Le partenariat n’inclut pas l’accès au contenu des autres activités de News Corp.

En plus de fournir du contenu, News Corp partagera son expertise journalistique avec OpenAI.

News Corp and OpenAI Sign Landmark Multi-Year Global Partnershiphttps://t.co/CqsVTUrfaN — News Corp (@newscorp) May 22, 2024

« Nous pensons qu'un accord historique établira de nouvelles normes en matière de véracité, de vertu et de valeur à l'ère numérique », déclare Robert Thomson, directeur général de News Corp.

« Nous sommes ravis d'avoir trouvé des partenaires de principe en la personne de Sam Altman et de son fidèle, équipe talentueuse qui comprend l’importance commerciale et sociale des journalistes et du journalisme.»

« Cet accord historique n'est pas la fin, mais le début d'une belle amitié dans laquelle nous nous engageons conjointement à créer et à offrir instantanément une vision et une intégrité », déclare le patron de News Corp.

« Notre partenariat avec News Corp est un moment de fierté pour le journalisme et la technologie», déclare Sam Altman, PDG d'OpenAI. « Nous apprécions grandement l’histoire de News Corp en tant que leader dans le domaine des reportages d’actualité à travers le monde, et nous sommes ravis d’améliorer l’accès de nos utilisateurs à ses reportages de haute qualité. Ensemble, nous posons les bases d’un avenir dans lequel l’IA respecte, améliore et défend profondément les normes d’un journalisme de classe mondiale.»

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués, mais le Wall Street Journal (propriété de News Corp) a rapporté qu'il pourrait valoir plus de 250 millions $ sur cinq ans.

Le rapprochement comprend également une garantie que le contenu ne sera pas disponible sur ChatGPT immédiatement après sa publication sur l'un des sites d'information, selon le rapport du WSJ.

, Silicon UK