Chrome OS planté par une faute de frappe

Rester bloqué sur l’écran de connexion ou perdre ses fichiers ? Pendant un temps, certains utilisateurs de Chrome OS n’ont eu que ces deux options. Cela s’est passé la semaine dernière. En cause : une faute de frappe. Il manquait en l’occurrence une esperluette dans une expression conditionnelle.

Cette erreur empêchait le système de faire la comparaison entre les mots de passe saisis et ceux stockés. Le souci, c’est qu’elle a réussi à se glisser sur le canal stable (version 91.1.4472.165).

Google a confirmé publiquement la prise en charge de l’incident mardi. Soit deux jours après les premières alertes. Il a d’abord suspendu la diffusion de l’update problématique. Il a fallu attendre le lendemain pour voir arriver un correctif. Avec deux solutions pour l’installer : le faire manuellement en mode invité ou bien attendre, sur l’écran de connexion, une mise à jour automatique.

Entretemps, il n’y avait, pour recommandations officielles, que des méthodes entraînant la suppression des fichiers locaux :

Rétablir la configuration d’usine

Revenir à une version antérieure de Chrome OS via USB

Supprimer le compte auquel on ne pouvait accéder et le recréer

Tout le monde n’avait pas toutes ces possibilités. En particulier ceux dont la machine était partie dans une boucle de redémarrages. Pour eux, il fallait effacer les données en passant par le mode développeur.

« Désormais, je sais que je ne peux plus faire [systématiquement] confiance aux mises à jour de Chrome OS », résume l’un des utilisateurs touchés. La question va se poser d’autant plus que le rythme de ces mises à jour va bientôt s’accélérer. Actuellement, Google en publie une toutes les six semaines. À partir de Chrome OS 94, attendu pour début septembre, on passera à quatre semaines.

Photo d’illustration © Brooke Cagle – Unsplash