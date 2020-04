Cloud : Accenture vise l’expertise AWS de Gekko

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Envie de revivre un morceau de l’histoire d’AWS en France ? Consultez le Twitter de Gecko.

L’intégrateur est dans la lumière après l’annonce de sa probable acquisition par Accenture. Les deux entreprises sont plus précisément entrées en négociations exclusives.

Couleurs AWS

Implanté à Toulouse, Bordeaux, Vannes et en région parisienne, Gekko pèse environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Il avait lancé son activité fin 2015… et ouvert son Twitter quelques semaines plus tard.

Initialement axées cloud et DevOps, ses publications ont commencé à prendre, au 2e semestre 2017, une forte coloration AWS.

En parallèle était accueillie sa première promotion passée par Simplon.co. Le partenariat avec ce « réseau de fabriques sociales » est toujours d’actualité. Dernier focus : Kubernetes.

Clap de fin pour notre 4ème promo 🎬

Après 3 mois de formation en collaboration avec https://t.co/DzvrYP4Bm0, Nesrine, Wicem, Alejandro, Axel, Arthur, Yannick Marcel, John, Jérôme, Cédric, Olivier, Sofyane & Tarik rejoignent @gekko_sas dès lundi.

Bravo et bienvenue à tous! 👏 pic.twitter.com/ODLNJdzGEt — Gekko (@gekko_sas) January 17, 2020

Google et Microsoft, dont il était encore question épisodiquement, ont disparu de la circulation avec l’ouverture, en décembre 2017, de la région France d’AWS. Gekko venait d’inaugurer ses bureaux toulousains.

Formateur officiel

En avril 2018, l’intégrateur devenait « Advanced Partner » AWS.

D’autres certifications allaient suivre en 2019, dont « Well Architected » (avril), « Storage Competency » (septembre) et « VMware Cloud on AWS »(octobre).

Nous sommes très fiers de vous annoncer que Gekko est la 1ère entreprise française à obtenir l’#AWS #Storage #Competency ! 🎉💪 pic.twitter.com/zQJsfyylg0 — Gekko (@gekko_sas) September 24, 2019

Début 2020 s’y est ajoutée la certification de formateur officiel. Entre-temps, Gekko a participé à de nombreux événements sous la bannière AWS, organisés ou non par ce dernier.

Accenture ne communique pas le montant qu’il compte engager dans cette acquisition.