Cloud : AWS contrôle toujours un tiers du marché

Amazon Web Services (AWS) a enregistré une croissance des ventes de 34% pour le trimestre, ce qui représente les deux tiers du résultat d’exploitation global d’Amazon pour la période.

Dans le Cloud, Amazon fait face à une concurrence croissante de Microsoft Azure qui a également affiché une forte croissance au quatrième trimestre. Fin 2019, Microsoft a obtenu un contrat de 10 milliards de dollars avec le Pentagone face à AWS.

Amazon affirme que le président américain Donald Trump s’est ingéré dans le processus de sélection en raison de son aversion personnelle pour Bezos, qui possède également le Washington Post , un journal critique de Trump.

Le résultat de Microsoft Azure a augmenté de 62% en glissement annuel au quatrième trimestre et a augmenté sa part de marché de 2 à 3 % chaque année, selon les analystes Synergy Research Group.

La part de marché d’AWS s’est maintenue à environ 33%, tandis que la plupart des fournisseurs de cloud autres qu’Amazon et Microsoft ont perdu des parts, a déclaré Synergy.

Les revenus combinés AWS et Azure pour le quatrième trimestre ont augmenté de près de 2 milliards de dollars par rapport au troisième trimestre, a déclaré Synergy.

Lire l’intégralité de l’article sur Silicon.co.uk

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.